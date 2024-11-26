Eruh-Şırnak Yolu Karla Kapandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Eruh-Şırnak Yolu Karla Kapandı

Eruh'ta etkili kar yağışı nedeniyle Şırnak bağlantı yolu ulaşıma kapandı, araçlar mahsur kaldı.

26.11.2024 22:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kar yağışı nedeniyle Eruh- Şırnak yolu ulaşıma kapandı

SİİRT - Siirt'in Eruh ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Şırnak ile olan bağlantı yolu ulaşıma kapandı.

İlçede etkili olan kar yağışı nedeniyle çok sayıda araç mahsur kaldı, bazı araçlar yol kenarına savruldu. Eruh ile Şırnak arasındaki Birini Tepesi mevkisi yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Bölgede yoğun kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, 3-sayfa, Güncel, Şırnak, Ulaşım, Yaşam, Siirt, Eruh, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eruh-Şırnak Yolu Karla Kapandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:16 BAE’de Öldürülen İsrailli Hahamın Katilleri Türkiye’de Yakalandı BAE'de Öldürülen İsrailli Hahamın Katilleri Türkiye'de Yakalandı
21:23 Netanyahu’dan ateşkes sonrası ilk açıklama: Hizbullah anlaşmayı bozarsa onları vururuz Netanyahu'dan ateşkes sonrası ilk açıklama: Hizbullah anlaşmayı bozarsa onları vururuz
21:07 İsrail kabinesi, Lübnan ile ateşkes anlaşmasını onayladı İsrail kabinesi, Lübnan ile ateşkes anlaşmasını onayladı
20:42 Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Suç kılıç çatmak değil, kasıtlı organize disiplinsizliktir Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Suç kılıç çatmak değil, kasıtlı organize disiplinsizliktir
19:09 Rusya bir kez daha ABD füzeleriyle vuruldu, Savunma Bakanlığı ’Yanıt verilecek’ dedi Rusya bir kez daha ABD füzeleriyle vuruldu, Savunma Bakanlığı 'Yanıt verilecek' dedi
09:17 Ankara’da freni boşalan kamyonet 7 araca çarptı Ankara'da freni boşalan kamyonet 7 araca çarptı
09:15 Makyajsız hali İzzet Altınmeşe’ye benzetilen Wanda Nara her yerini açtı Makyajsız hali İzzet Altınmeşe'ye benzetilen Wanda Nara her yerini açtı
09:03 Çikolata yiyenler dikkat Bakanlık yeni sahtekarlar listesi yayımladı Çikolata yiyenler dikkat! Bakanlık yeni sahtekarlar listesi yayımladı
08:56 Şampiyonluk maçına dedesinin kafatasıyla geldi Şampiyonluk maçına dedesinin kafatasıyla geldi
08:29 Adı Fenerbahçe ile anılan Talisca hakkında bir bomba gelişme daha Adı Fenerbahçe ile anılan Talisca hakkında bir bomba gelişme daha
08:27 Kayapınar Belediye Başkanı Cengiz Dündar gözaltında Kayapınar Belediye Başkanı Cengiz Dündar gözaltında
08:18 Ankara’da FETÖ operasyonu 7’si aktif görevde 35 Emniyet mensubu için gözaltı kararı Ankara'da FETÖ operasyonu! 7'si aktif görevde 35 Emniyet mensubu için gözaltı kararı
08:17 Motorin, benzine fark attı Motorin, benzine fark attı
07:58 Eylül Lize Kandemir’in giydiği elbise olay oldu Eylül Lize Kandemir'in giydiği elbise olay oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2024 22:45:27. #1.12#
SON DAKİKA: Eruh-Şırnak Yolu Karla Kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.