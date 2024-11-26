Eruh-Şırnak Yolu Karla Kapandı

Güncel

Kar yağışı nedeniyle Eruh- Şırnak yolu ulaşıma kapandı

SİİRT - Siirt'in Eruh ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Şırnak ile olan bağlantı yolu ulaşıma kapandı.

İlçede etkili olan kar yağışı nedeniyle çok sayıda araç mahsur kaldı, bazı araçlar yol kenarına savruldu. Eruh ile Şırnak arasındaki Birini Tepesi mevkisi yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Bölgede yoğun kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor.