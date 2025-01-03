Erzurum'da 124 Aranan Şüpheli Yakalandı

Erzurum'da jandarma ekiplerince geçen ay yapılan çalışmada, 124 aranan şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda geçen ay yapılan çalışmalarda, ifadeye yönelik aranan 94, kesinleşmiş hapis cezası olan 30 kişi yakalandı.
Hapis cezası bulunan firari hükümlüler, jandarma ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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