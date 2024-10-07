Erzurum\'da 43 Şüpheli Yakalandı

Erzurum'da jandarma ekiplerinin geçen hafta yaptıkları çalışmada, aranması bulunan 43 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik 1-7 Ekim'de çalışma yaptı.
Ekipler, bu kapsamda kesinleşmiş hapis cezası olan 10 firari hükümlü ile ifadeleri için aranan 33 şüpheliyi yakaladı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderilirken, 33 şüpheli adliyeye sevk edildi.
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