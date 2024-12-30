Erzurum'da 76 Yerleşim Yeri Kapalı

Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 76 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.
Erzurum'da önceki günlerde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 76 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.
Büyükşehir Belediyesinin karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
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