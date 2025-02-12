Erzurum'da Aç Kalan Tilkiye İnsan Eliyle Yardım

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Tilkiyi elleriyle besliyor

ERZURUM - Erzurum'da aç kalan tilki çöp alanında yiyecek ararken Su Arıtma Tesislerindeki görevlilerce karnı doyuruldu.

Palandöken ilçesi Yıldızkent semtinde bulunan Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait Su arıtma tesislerinde görevli Murat Kaya arazide yiyecek arayan tilki elleriyle besledi. Tilkinin bir süredir zaman zaman bölgeye gelerek çöp alanında yiyecek aradığını gören Murat Kaya, Tilkiyi kendi yemekleriyle beslemeye başladı. Aç kaldıkça bölgeye gelen tilki burada ki görevlilerle yakın bağ kurarken görevliler de çöp konteynerlerinin yanına yiyecek bırakarak Tilkiyi besliyorlar.