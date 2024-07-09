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Erzurum'da dereler taştı

ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesinde sağanak yağış bazı derelerin taşmasına ve yerleşim alanlarına zarar vermesine neden oldu.

Erzurum ve ilçelerinde meteorolojinin sarı alarm verdiği alanlarda sağanak yağış kuvvetli olarak etkili olmaya devam ediyor. Oltu ilçesinde bağlı Nügürcük Köyü'nde aşırı yağışlardan dolayı taşan Dümbüllü Deresi, vatandaşları korkuttu. Sel suları ile coşan dere ekili arazilere zarar verirken evleri de tehdit etmeye başladı. Vatandaşlar taşan dereden korunmak için kendi imkanları ile önlem alırken ekipler hasar tespiti için bölgeye sevk edildi.