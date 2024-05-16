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Erzurum'da dolu yağışı

ERZURUM - Erzurum'da son günlerde yüksek kesimlerde kar, kent merkezinde sağanak olarak devam eden yağış zaman zaman dolu şeklinde oluyor.

Erzurum'da öğle saatlerinde etkili olan dolu yağışı kısa sürdü. Kent merkezinde de bir anda başlayan bazen fındık büyüklüğüne erişen dolu kaçmak isteyen vatandaşlar kapalı alanlara sığındı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Erzurum genelinde havanın parçalı, çok bulutlu; aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yükseklerinin ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Erzurum'da yarında etkili olması beklenen sağanak yağışlar yerini parçalı bulutlu ve yer yer sağanak yağışa bırakması tahmin ediliyor.