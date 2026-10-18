Erzurum\'da düğün salonundaki bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı, 1 kişi gözaltında

Erzurum'da bir düğün salonunda çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Palandöken ilçesi Osman Bektaş Mahallesi'nde bir düğün salonunda iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada E.D, kavga ettiği A.Ç. ile M.D.'yi çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan A.Ç. ile M.D sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerince yapılan çalışmada kavgaya karışan E.D. gözaltına alındı.