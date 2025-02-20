Erzurum'da Eğitim Ara!

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Erzurum'un Çat, Karayazı, Aşkale, Hınıs ve Narman ilçelerinde de olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün eğitime ara verildi.

Kaymakamlıkların sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamalarda ilçelerde kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamalarda 20 Şubat'ta Çat, Karayazı, Aşkale, Hınıs ve Narman ilçelerindeki okullarda eğitime ara verildiği ifade edildi.

Ayrıca Çat, Karayazı ve Hınıs'ta hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı aktarıldı.

Önceki açıklamalarda Aziziye, Palandöken, Yakutiye, İspir, Tortum ve Tekman ilçelerinde bugün eğitime ara verildiği duyurulmuştu.