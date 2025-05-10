Erzurum\'da Eş Zamanlı Fidan Dikimi

Erzurum'da AK Parti İl Başkanlığınca 20 ilçede eş zamanlı fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

"Geleceğe nefes, Erzurum'a nefes" sloganıyla düzenlenen etkinliğe katılan AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ve teşkilat üyeleri, Erzurum- Pasinler kara yolu üzerinde oluşturulan hatıra ormanında fidanları toprakla buluşturdu.

Organizasyon kapsamında fidanlar, 20 ilçede belirlenen alanlara eş zamanlı dikildi.

"Şehrimizde 44 bin fidanı toprakla buluşturmuş olacağız"

Başkan Küçükoğlu, gazetecilere, "Biz, yarın kıyametin kopacağını bilsek de elimizdeki fidanın dikilmesini emreden bir medeniyetin nesilleriyiz." dedi.

Daha önceki yıllarda da fidan dikim etkinlikleri düzenlediklerini ancak bu sene hepsini bir çatıda topladıklarını anlatan Küçükoğlu, şunları kaydetti:

"20 ilçemizin her birinde 2 bin fidanı toprakla buluştururken il teşkilatımız ile 4 bin fidanı toprakla buluşturacağız. AK Parti Teşkilatı olarak 2025 yılında şehrimizde 44 bin fidanı toprakla buluşturmuş olacağız."

Gelecek nesillere karşı görev ve sorumluluklarının olduğunu vurgulayan Küçükoğlu, "Fidanlarımız boy aldıkça bizim de onları torunlarımıza anlatacak hikayelerimiz olacak. 'Bizim orada bir ormanımız var.' diyeceğiz. Belki bir zaman sonra altında oturup serinleyeceğiz." diye konuştu.

Programa, Orman Bölge Müdürü Serkan Karakurt, il teşkilatı üyeleri, gençler ve çocuklar katıldı.