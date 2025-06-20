Erzurum\'da Gıda Denetimleri Devam Ediyor

Erzurum'da yem, gıda ve gıda ile temas eden madde-malzeme üreten işletmelere yönelik denetimler sürüyor.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, yem, gıda ve gıda ile temas eden madde-malzeme üreten işletmelere yönelik 13-20 Haziran tarihlerinde denetim yapıldı.
Denetimlerde 367 işletmede herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, analize dayalı yapılan çalışmalarda 22 numune alındı.
Tüketicilerden Alo 174 Gıda Hattına gelen 15 ayrı başvurunun da değerlendirildiği belirtildi.
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