Erzurum\'da hafif ticari araç şarampole devrildi, 5 kişi yaralandı

Erzurum'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Mustafa Ö'nün kullandığı 06 GL 289 plakalı hafif ticari araç, Erzurum- Artvin karayolu Karagöbek mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki Dursun Ö, Şafak Ö, Ufuk S. ve Şehnaz S. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan, yaralıların Tortum ilçesinde katıldıkları bir cenaze töreninden dönerken kaza yaptıkları öğrenildi.
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Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylarla ilgili süreci dikkatlice takip ettiklerini belirterek, hiç kimsenin Trabzon şehrini, Trabzonspor Kulübü'nü ve Trabzonspor'un şerefli taraftarını olayların önüne meze etmeye kalkışmamasına izin vermeyeceklerini vurguladı.
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