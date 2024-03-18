Erzurum\'da hafif ticari araç şarampole devrildi, 5 kişi yaralandı

Fatih Erbakan, Yozgat'ta Vatandaşlarla İftar Programında Buluştu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Yozgat'ta düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi. Erbakan, konuşmasında kurtuluşun Milli Görüş'te olduğunu vurgulayarak, Milli Görüş'ün temsilcisinin ise Yeniden Refah Partisi olduğunu belirtti. Erbakan, 1996-1997 dönemindeki bolluk ve bereket dönemini hatırlatarak, bu dönemde yapılan maaş zamlarını ve taban fiyat artışlarını milletin iyi hatırladığını söyledi. Erbakan, Milli Görüş'e olan ilginin arttığını ve üye sayılarının arttığını ifade etti.