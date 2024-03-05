Erzurum\'da Horasan ilçesinde yapılan aramada gümrük kaçağı sigara ve tütün ele geçirildi

Erzurum'da jandarma ekiplerince Horasan ilçesinde yapılan arama faaliyetlerinde, gümrük kaçağı sigara ve tütün ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Horasan ilçesinde 4 Mart'ta arama faaliyetleri yapıldı.
Çalışmalarda, 3 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara, 5 bin içi tütünle doldurulmuş makaron, 3 elektronik sigara, 25 kilogram tütün, 20 kilogram kaçak çay ve 1 sigara dolum aleti ele geçirildi.
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