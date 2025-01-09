Erzurum\'da Kaçak Cep Telefonu Operasyonu

Erzurum'da gümrük kaçağı 138 cep telefonu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışma başlattı.
Ekipler bu kapsamda, dün B.A'nın ikametinde yaptığı aramada 138 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.
Operasyonda B.A. ile B.A. gözaltına alındı.
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