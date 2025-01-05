Erzurum\'da Kaçakçılık Operasyonunda 3 Tutuklama

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Erzurum'da aralık ayında düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında yaklanan 3 şüpheli tutuklandı, 30 şüpheliye adli işlem yapıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aralık ayı boyunca kaçakçılık ve organize suçların önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda çeşitli ev ve adreslere düzenlenen operasyonlarda, bir miktar sentetik uyuşturucu ve hap, 4 ruhsatsız tabanca, 4 tabanca şarjörü ve 25 fişek, 38 tarihi sikke, 20kilo kaçak nargile tütünü, 1 kilo 124 gram kaçak tütün, 133 kaçak puro, 50 sigara likidi, 324 gümrük kaçağı akıllı saat ve 370 muhteviyatı, 300 gümrük kaçağı parfüm, 300 gümrük kaçağı kozmetik malzeme ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 3 zanlı çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı, 30 şüpheliye ise adli işlem yapıldı.