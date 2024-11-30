Erzurum\'da Kaldırımlar Buz Pistine Döndü

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Buz pistine dönen kaldırımlarda düşen yayalar zor anlar yaşadı

Uzmanlar karlı ve buzlu zeminde yürürken çok dikkatli olunması konusunda uyarıyor

Yolda yürürken cep telefonu ile uğraşmayın

ERZURUM - Erzurum'da yoğun kar yağışı sonrası hava sıcaklığının eksi 20 dereceye kadar düşmesinin ardından kaldırımlar adeta biz pistine döndü.

Araç trafiğinin yanı sıra yayalarda kaldırımlarda yürümekte güçlük çekti. Özellikle ellerinde cep telefonu ile yürüyen yayalar kaldırımlarda ardarda düşerken uzmanlar buzlu zeminlerde yürürken dikkatli olunması gerektiğini belirtiyorlar.

Zaman zaman düşen yayaların gülümsettiği buzlu kaldırımlarda yürürken cep telefonu ile uğraşılmaması gerektiğini söyleyen uzmanlar, zemine taban ağırlıklı basılması gerektiğini ifade ediyorlar.