Erzurum'da Karayolları ekipleri karla mücadele çalışması yapıyor - Son Dakika
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Erzurum'da Karayolları ekipleri karla mücadele çalışması yapıyor

Erzurum\'da Karayolları ekipleri karla mücadele çalışması yapıyor

Erzurum'da Karayolları ekipleri, il merkezini Tekman ilçesine bağlayan kara yolunda karla mücadele çalışması yürütüyor. Ekipler, ulaşıma açık olan güzergahta sürücülerin sıkıntı yaşamaması için yol genişletme çalışması yapıyor. Kar savurma, kepçe, greyder ve kamyonlarla çalışma yürüten ekipler, bazı noktalarda 1 metreyi aşan karla mücadele ediyor.

27.02.2024 11:06
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Erzurum'da Karayolları ekipleri, il merkezini Tekman ilçesine bağlayan kara yolunda karla mücadele çalışması yürütüyor.

Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Tekman ilçesine ulaşım sağlanan alternatif güzergahlardan 2 bin 885 rakımlı Palandöken Geçidi mevkisinde çalışma başlattı.

Ekipler, ulaşıma açık olan güzergahta sürücülerin sıkıntı yaşamaması için yol genişletme çalışması yapıyor.

Kar savurma, kepçe, greyder ve kamyonlarla çalışma yürüten ekipler, bazı noktalarda 1 metreyi aşan karla mücadele ediyor.

Kaynak: AA

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