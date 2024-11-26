Erzurum\'da Kardan Koltuk Keyfi

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ERZURUM'un Oltu ilçesinde asansör imalatçısı Bilal Çelik, iş yerinin önünde kardan koltuk yaparak üzerine oturup çay içti. Kardan koltuğu görenler hatıra fotoğrafı çektirdi.

Oltu ilçesinde asansör imalatçısı olan Bilal Çelik, kar yağışını eğlenceye dönüştürdü. Çelik, topladığı karla iş yerinin önündeki kaldırıma iki kişilik kardan koltuk yaptı. İş yeri sahibinin oturup çay içtiği koltukta çevre esnafı ve yoldan geçen vatandaşlar da hatıra fotoğrafı çektirdi.

Oltu Kalesi manzaralı koltuğun kısa sürede ilgi odağı haline geldiğini söyleyen Çelik, "Koltuğu görüp fotoğraf çekilmeyen kişi sayısı çok az. Kar, bazıları için eğlence aracı, bazıları içinde zorluk ve zulüm gibi algılanabiliyor. Benim dünyamda ise kar, kötülükleri örtüyor" diye konuştu.

Haber - Kamera: Dursun Murat AYDIN/Oltu- ERZURUM,