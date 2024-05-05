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- Erzurum'da Mayıs'ta kar sürprizi

ERZURUM - Erzurum'un İspir ilçesinde Mayıs yayında yağan kar şaşırttı.

Erzurum'da hafta sonunda etkili olan yağışlı hava yüksek kesimlerde kar şeklinde etkili oldu.

İspir ilçesine bağlı Yedigöl Mahallesinde çiçek açan ağaçlar ve yeşillenen araziye yağan kar vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Özellikle meyve ağaçlarının kar yağışı ile birlikte soğuktan etkilenebileceğini ifade eden İspirliler, '5 Mayıs ta yağan kar şaşırttı. İnşallah meyve ağaçlarımız üşümez' dediler.