Erzurum'da özel halk otobüsünün, yolcu minibüsüne yandan çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Rabiana Mahallesi Kars Kapı Caddesi'ndeki kavşakta Hüsamettin Ö'nün kullandığı 25 M 0079 plakalı yolcu minibüsüne, Rahmi S. idaresindeki 25 H 0009 plakalı özel halk otobüsü yandan çarptı.
Kazada minibüsün camlarının parçalanması sonucu yolculardan Zeynep A. (23), Mehmet Emin G. (56), Nevriye G. (57) ve Veysel D. (19) yüzünden yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Erzurum'da Otobüs Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
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