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Erzurum'da sağanak yağış hayatı felç etti

Otomobiller göle dönüşen yollarda ilerlemekte güçlük çekti

ERZURUM - Erzurum'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti.

Akşam saatlerinde aniden bastıran ve yaklaşık bir saat aralıksız devam eden sağanak yağmur cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu. Araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekerken bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Meteoroloji yağışlı havanın etkisini devam ettireceğini belirterek su baskınlarına karşı uyardı.