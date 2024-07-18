Güncel

Erzurum'da sağanak yağış sele dönüştü

ERZURUM - Erzurum'da etkili olan sağanak yağış hayatı durma noktasına getirdi.

Meteorolojinin günlerdir sarı kod uyarısı yaptığı Erzurum'da aniden bastıran sağanak yağmur hayatı felce uğrattı. Yaklaşık iki haftadır benzeri manzaralara sahne olan Erzurum'da bir kez daha kısa süreli sağanak yağış başta kent merkezi olmak üzere il genelinde etkili oldu. Alt geçitlerin suyla dolduğu kent merkezinde çok sayıda işyeri ve bodrum kat sular altında kaldı. Bazı araçlar su göletine dönüşen yollarda ilerlemekte güçlük çekerken bazı yollarda çökmeler yaşandı. Kent merkezinde bazı yollarda sinyalizasyonların çalışmaması yüzünden sıkıntılar yaşandı, polis kavşaklarda ek önlemler alarak kazalara engel olmaya çalıştı.

Vatandaşlar günlerdir yaşanan sel karşısında büyük panik yaşıyor.