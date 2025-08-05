Erzurum\'da Silahlı Saldırı: 2 Tutuklama

Erzurum'da iş yerlerinin önündeki 2 kişiyi silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Polis ekipleri, merkez Palandöken ilçesinde, dün Yunus Emre Mahallesi'ndeki iş yerlerinin önünde, K.D.G. ve Y.G'nin silahlı saldırı sonucu yaralandığı olayla ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler, olayla ilişkisi olduğu değerlendirilen M.K, H.S. ve Z.Ü'yü Erzincan'da yakaladı.

Erzurum'a getirilen ve adliyeye sevk edilen zanlılardan M.K. ve H.S. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, Z.Ü. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öz Meral Caddesi'ndeki bir emlakçının önünde, dün, silahla bacaklarından yaralanan K.D.G. ve Y.G. hastaneye kaldırılmış, polis ekipleri de olay sonrası bir araçla kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatmıştı.