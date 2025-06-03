Erzurum'da Uluslararası Macera Yarışması - Son Dakika
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Erzurum'da Uluslararası Macera Yarışması

Erzurum\'da Uluslararası Macera Yarışması
03.06.2025 16:01
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Erzurum'da 28 Haziran-10 Temmuz'da gerçekleştirilecek etkinlik için protokol imzalandı.

Erzurum'da 28 Haziran-10 Temmuz'da gerçekleştirilecek Uluslararası Palanekstrem Rotamız Macera Yarışması için protokol imzalandı.

Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) düzenlenen imza törenine, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Türkiye Üniversite Sporları Federasyon Başkanı ve Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Narman, İspir, Uzundere, Şenkaya ve Oltu ilçelerinin belediye başkanları ile kaymakamları katıldı.

"Sınır Yok Sadece Sen Varsın" sloganıyla düzenlenecek etkinlikte katılımcılara önce eğitim verilecek, ardından da katılıma hak kazananlarla çeşitli programlar düzenlenecek.

5 ilçede 28 Haziran-10 Temmuz'da düzenlenmesi beklenen etkinliklerde, katılımcılar kamp, bisiklet turu, koşu, tırmanış, kano gibi birçok doğa sporunu yapabilecek.

Yaklaşık 10 ülkenin ve birçok üniversite öğrencisinin katılması beklenen etkinlikle kentin doğa turizminin ulusal ve uluslararası alanda daha fazla tanınması hedefleniyor.

"İlimizin yaz sporlarına dikkati çekeceğiz"

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, imza töreninin ardından gazetecilere, düzenlenecek etkinliğin kentin turizmine önemli katkı sağlayacağını söyledi.

Etkinliğin eğitimle başlayacağını belirten Çiftçi, "Paydaşlarımızla protokol imzaladık. Bu protokolün amacı, ilimizde 28 Haziran'da başlayacak olan etkinliklerde katılımcılara 4 gün eğitim verilecek. Ardından da Narman ilçemizde başlayacağız." dedi.

Çiftçi, etkinlikte birçok sporun yapılacağını ifade ederek, "Bisiklet sürme, kano, tırmanış ve diğer spor dalları yer alacak. Şu anda yurt içinden ve dışından kayıt yaptıran sporcularımız var. Bu sayının artacağını düşünüyoruz. Bu etkinlikteki amacımız, Erzurum'da kış sporlarıyla birlikte yaz sporlarının da yapılacağını göstermek. Çünkü Erzurum sadece kış sporları değil, doğa, su ve yaz sporlarıyla da önemli merkezlerden bir tanesi. İnşallah bu etkinliklerle ilimizin yaz sporlarına dikkati çekmiş olacağız." diye konuştu.

10 ülkeden 5'i kayıtlarını yaptırdı

Macera Off-Road Arama ve Kurtarma Kulübü Başkanı Lokman Toptaş da etkinlik için yaklaşık 6 aydır hazırlık yaptıklarını anlattı.

"Erzurum'dan Türkiye'ye, Türkiye'den de Avrupa'ya açılabilecek ekstrem sporlarıyla ilgili yaklaşık 6 aylık çalışma neticesinde 5 ilçemizi birbirine bağlayan, kamp, karavan ve diğer spor faaliyetlerinin yapılacağı rotalar açtık." diyen Toptaş, yaklaşık 22 üniversitenin mücadele edeceğini, yurt dışından katılımlarla birlikte yarışmacıların yaklaşık 1 hafta boyunca ciddi mücadele yapacağını söyledi.

Yarışmacıların kriz anını en iyi şekilde yönetebilmeleri konusunda ciddi eğitim alıp o şekilde yarışa katılacağını aktaran Toptaş, "Uluslararası anlamda yapacağımız bu etkinliğimize şu anda 10 ülkeden 5'i kayıtlarını yaptırdı, yarışma gününü bekliyorlar. Özbekistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs, Almanya, Irak ve Cezayir gibi ülkeler katılacak. Hedefimiz, 10 ülkenin tamamının buraya gelmesi ve Erzurum'un doğal turizm alanlarını tanıtmak." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erzurum'da Uluslararası Macera Yarışması - Son Dakika

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