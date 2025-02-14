Erzurum'da yoğun kar yağışı

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Asgari ücretle çalışan vatandaşın yaptığı bağış olay oldu

Bir ülkeyi daha karıştırdı

Erzurum kara teslim

ERZURUM - Erzurum'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz olarak etkilemeye devam ediyor.

Erzurum'da uzun bir aradan sonra yaşanan kar yağışı kent merkezini yeniden beyaza bürüdü.

Aralıklarla etkili olmaya devam eden kar yağışı sonrası karla mücadele ekipleri yol ve kaldırımlarda kar temizliği yaptı.

Geçtiğimiz yıllara oranla kar yağışının daha az yaşandığını belirten vatandaşlar, soğuk havaya rağmen beklenen kar yağışının olmadığını belirttiler.