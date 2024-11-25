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Erzurum'da kar yağışı etkili oldu, eğitim durduruldu, sıcaklık -14°'ye kadar düşecek.

25.11.2024 00:02
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Erzurum beyaza büründü

ERZURUM - Meteorolojinin Erzurum için tahmin ettiği kar yağışı, gece saatlerinde etkisini göstermeye başladı.

Başta kent merkezi olmak üzere akşam saatlerinde karla karışık yağmur şeklinde başlayan yağış, ilerleyen saatlerde yerini kar yağışına bıraktı. Etkili olan kar yağışı zaman zaman trafikte olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Ekipler yolların trafiğe açık olması için çalışmalarını sürdürüyor.

Erzurum- Tekman Yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma geçici olarak kapatılırken, Valilik etkili olan olumsuz hava şartlarının ilerleyen saatlerde etkisini artırarak devam edeceği beklendiğinden olumsuz durumların önüne geçebilmek ve öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullarda, 25 Kasım 2024 Pazartesi günü eğitime 1 gün süreyle ara verdi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Erzurum ve çevresi için 27 Kasım 2024 tarihine kadar 3 gün boyunca kar yağışı tahmininde bulundu. Kar yağışı ile birlikte Erzurum'da sıcaklıklarda düşmeye başladı. Sıcaklıkların yer yer -14'lere kadar düşeceği tahmin ediliyor.

Erzurum Karla Kaplandı
Kaynak: İHA

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