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Erzurum Valiliği tarafından "Erzurum-Tarihin izinde Ecdada Vefa Projesi" hayata geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 93 Harbi'nde Nene Hatun öncülüğünde Erzurum halkının Türk tarihine altın harflerle yazılmış destansı direnişi ile milli birlik ve beraberliği pekiştirmek, Erzurumluların sahip olduğu yüksek karakteri vurgulamak amacıyla valilik tarafından "Erzurum-Tarihin İzinde Ecdada Vefa Projesi" hayat geçirildi.

Kültürel mirasın korunması noktasında hayata geçirilen proje kapsamında, Osmanlı-Rus Savaşı'nda kentin savunmasında hayati rol oynayan 23 tabyanın, gönüllü 23 kurum, kuruluş, ve STK'ların sorumluluğuna verilip farkındalık oluşturmak istenilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tanıtımlarının yapılması, yıl içerisinde tabya bölgelerinde kültürel ve sanatsal etkinlikleri düzenlenmesi, toplumsal duyarlılık faaliyetleriyle temizlik, tarihsel derlemeler ve belirlenecek diğer çalışmalarla çevresel koşulların düzenlenmesi hedeflenmektedir. Yıl sonu itibariyle 23 kurum, kuruluş ve STK uhdesindeki tabyalarda gerçekleştirilen faaliyetler, değerlendirme kurulunca belirlenen kriterlere göre değerlendirilerek '2024 yılı Erzurum-Tarihin İzinde Ecdada Vefa Ödülü' takdim edilecektir."

Tabyaların sorumluluk dağılımları ilgili kurumların başvuruları doğrultusunda belirleneceği projeye, 2 Eylül'e kadar başvuru yapılabilecek.