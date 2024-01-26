Erzurum-Tekman kara yolu ulaşıma kapatıldı

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Erzurum ile Tekman ilçesini birbirine bağlayan kara yolunun yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldığı bildirildi.
Tekman Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, Erzurum-Tekman kara yolunun olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapatıldığı ifade edildi.
İlçeye ulaşımın alternatif güzergahlardan sağlandığı öğrenildi.
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