Erzurum-Tekman Yolu Kar ve Tipi Nedeniyle Ulaşıma Kapatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Erzurum-Tekman Yolu Kar ve Tipi Nedeniyle Ulaşıma Kapatıldı

Erzurum-Tekman Yolu Kar ve Tipi Nedeniyle Ulaşıma Kapatıldı

Erzurum'u Tekman ilçesine bağlayan kara yolu, yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Tekman Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 'Erzurum-Tekman yolu 10-55. kilometreleri arası 21.15 itibarıyla kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.' ifadesine yer verildi. Ayrıca ilçeye ulaşımın alternatif güzergahlardan sağlandığı öğrenildi.

22.02.2024 22:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'u Tekman ilçesine bağlayan kara yolu, yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Tekman Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Erzurum-Tekman yolu 10-55. kilometreleri arası 21.15 itibarıyla kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı." ifadesine yer verildi.

Ayrıca ilçeye ulaşımın alternatif güzergahlardan sağlandığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Erzurum, Ulaşım, Hava Durumu, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum-Tekman Yolu Kar ve Tipi Nedeniyle Ulaşıma Kapatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2024 05:06:41. #1.12#
SON DAKİKA: Erzurum-Tekman Yolu Kar ve Tipi Nedeniyle Ulaşıma Kapatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement