Erzurum-Tekman Yolu Karla Kapandı

Erzurum- Tekman kara yolu, yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.
Tekman Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe genelinde olumsuz hava şartlarının etkili olduğu belirtildi.
Açıklamada, "Erzurum-Tekman kara yolunun 10 ile 55. kilometreleri arasındaki mesafe, kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatılmıştır." ifadesi kullanıldı.
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