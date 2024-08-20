Erzurum\'un Tekman ilçesinde ot balyalarında çıkan yangın kontrol altına alındı

Erzurum'un Tekman ilçesinde ot balyalarında çıkan yangın yayılmadan söndürüldü.
Gundamı Mahallesi'nde sebebi belirlenemeyen bir nedenle ot balyalarında yangın çıktı.
Vatandaşlar yangını kendi imkanlarıyla söndüremeyince durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Tekman İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle başka alanlara sirayet etmeden kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Yangında 500 balya ot kül oldu.
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