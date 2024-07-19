Erzurum ve Tunceli'de İşletmelere Denetimler Sonucu Ceza Uygulandı - Son Dakika
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Erzurum ve Tunceli'de İşletmelere Denetimler Sonucu Ceza Uygulandı

Erzurum ve Tunceli'de yapılan denetimler sonucu olumsuzluk tespit edilen işletmelere ceza uygulandı. Erzurum'da 229 denetimde tespit edilen hususlarla ilgili 4 işletmeye 116 bin 936 lira tutarında idari yaptırım uygulandı. Tunceli'nin Ovacık ilçesinde ise mesire ve turizm alanlarında yapılan denetimlerde 7 işletmeye idari yaptırım uygulandı.

19.07.2024 14:23
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Erzurum ve Tunceli'de, işletmelere yönelik yapılan denetimler sonucu olumsuzluk tespit edilen işletmelere ceza uygulandı.

Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kentte yem, gıda ve gıda ile temas eden madde, malzeme üreten işletmelere yönelik denetim yapıldı.

Kentte 12-19 Temmuz arasında yapılan 229 denetimde, olumsuzluk tespit edilen hususlarla ilgili işletmelere 116 bin 936 lira tutarında 4 idari yaptırım uygulandı.

Ayrıca denetimler kapsamında analize dayalı yapılan çalışmalarda ise 3 numune alındı.

Tunceli

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde de mesire ve turizm alanlarında yapılan denetimlerde 7 işletmeye idari yaptırım uygulandı.

Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezi ve Munzur Gözeleri'nde bulunan işletmelere yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda ekipler, güvenlik güçleri eşliğinde mesire ve turizm alanlarını ziyaret ederek denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde fiyat listeleri, vergi levhaları, işyeri açma ruhsatları, temizlik ve hijyen gibi konular kontrol edildi.

Ekipler, 7 işletmeye idari yaptırım uyguladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erzurum ve Tunceli'de İşletmelere Denetimler Sonucu Ceza Uygulandı - Son Dakika

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