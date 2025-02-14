Erzurum ve Tunceli'de Ulaşım Sorunu

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Erzurum ve Tunceli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 1187 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle kırsaldaki 1053 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesinin karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışma başlattı.

Tunceli'de de olumsuz hava koşulları nedeniyle 134 köyün yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleriyle kapalı yolları açmak için çalışma yürütüyor.