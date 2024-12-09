ŞAM, 9 Aralık 2024 (Xinhua) -- Suriye'deki silahlı muhalif güçler, pazar günü başkent Şam'ın kontrolünü tamamen ele geçirerek Esad ailesinin 50 yılı aşkın iktidarına son verdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın "iktidarı barış yoluyla devretme talimatını vererek başkanlık görevinden ayrılma kararı aldığını ve ülkeyi terk ettiğini" duyurdu.
Öte yandan Şam'daki İran Büyükelçiliği, silahlı güçler tarafından basıldı.
Son Dakika › Güncel › Esad Dönemi Bitti: Şam Kontrol Altında - Son Dakika
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