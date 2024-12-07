Esad Heykeli Devriye

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- Suriyeliler, eski Suriye Devlet Başkanı Hafız Esad'ın heykelini devirdi

ŞAM - Suriye'de Esad rejimine bağlı güçlerle çatışarak ilerlemeye devam eden muhalif güçleri destekleyen Suriyeliler, başkent Şam kırsalındaki eski Suriye Devlet Başkanı Hafız Esad'ın heykelini devirdi.

Suriye'de Esad rejimine bağlı güçler ve muhalifler arasındaki çatışmalar sürüyor. Muhalif grupların Suriye'de birçok kenti ele geçirerek ilerleyişleri devam ederken, başkent Şam'ı da kuşatmaya başladılar. Muhaliflerin ilerleyişini kutlamak üzere bir araya gelen Suriyeliler, Şam kırsalındaki eski Suriye Devlet Başkanı Hafız Esad'ın heykelini devirdi. Muhalif güçleri destekleyen Suriyeliler, tezahüratlarla heykeli devirdikten sonra büyük sevinç yaşadı.