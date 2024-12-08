Esad Şam'dan Ayrıldı - Son Dakika
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Esad Şam'dan Ayrıldı

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, gece saatlerinde Şam'dan ayrıldı, hükümet geçişe hazır.

08.12.2024 08:22
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(ANKARA) - ABD ve Arap medyası, 24 yıldır ülkeyi yöneten Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın dün gece geç saatlerde Şam'dan ayrılarak "henüz bilinmeyen bir yere gittiğini" belirtti. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) Başkanı Rami Abdulrahman da Esad'ın Şam'dan ayrıldığını doğrulayarak, "Esad dün akşam saat 22.00'de Şam'dan ayrıldı. Ordu Komutanlığı subaylarına ve askerlerine rejimin çöküşü konusunda bilgi verdi" dedi. Suriye Başbakanı Muhammed Gazi El Celali de, hükümetin görevlerini geçiş hükümetine devretmeye hazır olduğunu söyledi.

ABD ve Arap medyasında yer alan haberlere göre, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, dün gece geç saatlerde Şam'dan ayrılarak henüz bilinmeyen bir yere gitti. Suriye Ordusu içindeki kaynaklara dayandırılan haberlerde, Suriye Ordu Komutanlığının subaylara Esad'ın 24 yıllık yönetiminin sona erdiğini bildirdiği ifade edildi. SOHR Başkanı Rami Abdulrahman da Esad'ın Şam'dan ayrıldığını doğrulayarak, "Esad dün akşam saat 22.00'de Şam'dan ayrıldı. Ordu Komutanlığı subaylarına ve askerlerine 'yönetimin' çöküşü konusunda bilgi verdi" dedi. Suriye'nin yurt dışındaki ana muhalefet grubunun başkanı Hadi el-Bahra Suriyeli de dün Şam'ın artık "Beşar Esad'sız" olduğunu ilan etti. Suriye'de yıllardır süren savaşta Esad'ın başlıca destekçisi olan İran'ın devlet televizyon kanalı da Esad'ın başkentten ayrıldığını bildirdi.

Suriye Başbakanı Celali: "Hükümetin görevlerini bir geçiş hükümetine devretmeye hazır"

Suriye Başbakanı Muhammed Gazi El Celali, yönetimin devamlılığını desteklemeye ve Suriye halkı tarafından seçilecek herhangi bir liderle iş birliği yapmaya hazır olduklarını söyledi. Celali, hükümetin görevlerini bir geçiş hükümetine devretmeye hazır olduğunu söyledi. Celali bir video açıklamasında "Evimdeyim ve ayrılmadım, bunun nedeni bu ülkeye olan aidiyetimdir" dedi. Sabah işine devam etmek üzere ofisine gideceğini söyleyen Celili, Suriye vatandaşlarına kamu mallarına zarar vermemeleri çağrısında bulundu. Celali, Esad'ın ülkeyi terk ettiğine dair haberlere değinmedi.

Muhalifler: "Şam artık Esad'dan kurtuldu"

Heyet Tahrir eş-Şam'ın (HTŞ) başını çektiği Esad yönetimine muhalifler ise, Şam'a ulaşmadan birkaç saat önce sadece bir gün süren çatışmaların ardından kilit şehir Humus'un kontrolünü tamamen ele geçirdiklerini duyurdu. Humus'un düşmesi muhaliflere, Suriye'nin stratejik merkezini ve önemli bir karayolu kavşağını kontrol etme imkanı verirken, Şam'ı Esad'ın Alevi mezhebinin kalesi olan ve Rus müttefiklerinin bir deniz üssü ve hava üssüne sahip olduğu kıyı bölgesinden kopardı. "Şam'ın artık Esad'dan kurtulduğunu" söyleyen muhalifler, "Mahkumlarımızın serbest bırakılması, zincirlerinin çözülmesi ve Sednaya hapishanesindeki adaletsizlik döneminin sona ermesi haberini Suriye halkıyla birlikte kutluyoruz" dedi. Yaşananlar ve son gelişmeler üzerine Batı medyasında "61 yıllık Baas rejiminin çöktüğü" değerlendirmeleri yapılıyor.

Bölgedeki diğer ülkelerden ortak bildiri

Suriye'deki son gelişmeler bölgedeki diğer ülkelerde, "yeni bir bölgesel istikrarsızlık dalgası" endişelerini arttırırken Katar, Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır, Irak, İran, Türkiye ve Rusya ortak bir bildiri yayınlayarak krizin tehlikeli bir gelişme olduğunu belirtti ve siyasi çözüm çağrısında bulundu.

İsrail'den, Suriye'nin güneyine saldırı

Öte yandan, Güneyde birkaç gündür hazırlık yapan İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) Suriye'nin güneyindeki Kuneytra şehrine girdiği ve topçu atışlarının olduğu rapor edildi. IDF, "sınır savunmasını güçlendirme" gerekçesiyle Kuneytra şehrine kara saldırısına başladığını duyurdu. Şam'da bir tesisin vurulduğu ve Kuneytra'da bir mahallenin ele geçirildiği bildirildi. IDF, Suriye sınırına komşu tüm bölgeleri kapalı askeri bölge ilan etti.

Kaynak: ANKA

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