Esad ve Ailesi Moskova'ya Sığındı

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(ANKARA) - Rus devlet medyası, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve ailesinin Moskova'ya ulaştığını ve Rusya'nın Esad ve ailesine sığınma teklif ettiğini bildirdi.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, muhaliflerin Şam'ı ele geçirmesinden sonra ailesiyle şehri terk etmişti. Rus devlet medyasında yer alan haberlere göre, Kremlin'deki bir kaynak, Esad ve ailesinin Moskova'ya ulaştığını ve Rusya'nın kendilerine sığınma teklif ettiğini belirtti.

Kremlin'deki bir kaynağın, Rus devlet medyasına, "Suriye Devlet Başkanı Esad Moskova'ya geldi. Rusya onlara kendisine ve ailesine insani gerekçelerle sığınma hakkı verdiğini" aktardığı kaydedildi. Kaynak ayrıca, Moskova'nın Suriye'deki silahlı muhalefet temsilcileriyle temas halinde olduğunu belirtti, "Rusya, Suriye krizinin çözümünde her zaman siyasi yolların aranması gerektiğini savunmuştur. Birleşmiş Milletler himayesinde müzakerelerin yeniden başlatılmasının gerekli olduğundan hareket ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Muhalefet ise, Suriye topraklarındaki Rus askeri üsleri ve diplomatik tesislerin güvenliğini garanti etti.