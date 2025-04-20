Esenler\'de Çatı Yangını

ESENLER'de 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın saat 20.30 sıralarında Turgut Reis Mahallesi 428. Sokak'taki 4 katlı binanın çatısında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede çatının tamamına yayıldı. Dumanları gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.