Esenler'de Eczane Soygunu: Yüzleri Maskeli Şüpheliler Çelik Kasayı Çaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Esenler'de Eczane Soygunu: Yüzleri Maskeli Şüpheliler Çelik Kasayı Çaldı

Esenler\'de Eczane Soygunu: Yüzleri Maskeli Şüpheliler Çelik Kasayı Çaldı

Esenler'de bulunan bir eczanede yüzleri maskeli 4 şüpheli, kırmızı ve yeşil reçeteli ilaçların bulunduğu çelik kasayı çalarak olay yerinden kaçtı. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen soygun anı, şüphelilerin iş yerinin kapısını levyeyle kırarak içeri girmesi ve çelik kasayı çıkartmalarıyla gerçekleşti.

14.02.2024 12:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenler'de, yüzleri maskeli 4 şüphelinin bir eczaneden kırmızı ve yeşil reçeteli ilaçların bulunduğu çelik kasayı çalması güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kemer Mahallesi'ndeki bir eczaneye 11 Şubat Pazar sabahı otomobille gelen yüzleri maskeli 4 şüpheli, iş yerinin kapısını levyeyle kırıp açtı.

Şüphelilerden birisi içerisinde yeşil ve kırmızı reçeteli ilaçların olduğu çelik kasayı bulunduğu yerden çekerek aldı.

Bu sırada dengesini kaybedip düşmesi nedeniyle kasanın altında kalan şüpheli, arkadaşlarından yardım istedi. Diğer şüphelilerin de yardımıyla çelik kasa dışarı çıkartılıp otomobilin bagajına yüklendi.

Şüpheliler daha sonra otomobile binerek, olay yerinden uzaklaştı.

Hırsızlık anı eczanenin güvenlik kamerasınca kayda alındı.

Kaynak: AA

Esenler, Güvenlik, Güvenlik Kamerası, Hırsızlık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenler'de Eczane Soygunu: Yüzleri Maskeli Şüpheliler Çelik Kasayı Çaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2024 13:26:19. #1.13#
SON DAKİKA: Esenler'de Eczane Soygunu: Yüzleri Maskeli Şüpheliler Çelik Kasayı Çaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement