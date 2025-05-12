Esenler'de Geri Dönüşüm Defilesi

Esenler Belediyesi, ilçedeki çocukların "Sıfır Atık" projesine destek için geri dönüşüm malzemelerinden tasarlanan kıyafetlerden oluşan geri dönüşüm defilesi yapıldı.

Bu yıl 6'ıncısı yapılan defile kapsamında öğrenciler, atıklardan oluşan malzemelerden kendi elleriyle yaptıkları oyuncak, çanta, süs eşyaları ve çeşitli objeleri Esenler Kültür Merkezi'nde sergiledi.

Öğrenciler, geri dönüşümün önemine dikkati çekmek amacıyla düzenlenen defilede, elbiseleri giyerek sahneye çıktı.

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de geri dönüşüm konusunda öncü belediyelerden bir tanesi olduklarını söyledi.

Belediyenin ilçede günde ortalama 400 ton çöp toplandığını kaydeden Göksu, "Biz bu çöpü alıyoruz, kilometrelerce öteye götürüyoruz ve uzaklaştırıyoruz. İşte biz Esenler olarak diğer ilçelerden farklı olarak bir şey yapıyoruz. Bu çöpümüzün yaklaşık yüzde 10'unu geri dönüştürüyoruz. Günlük ortalama 40 ton çöpü çöp olarak atmıyoruz, ekonomik olarak Esenler'e yeniden kazandırıyoruz." dedi.

Göksu, geri dönüşüm sayesinde şu ana kadar 7,5 milyon defter dağıttıklarını anlattı.

Mavi kapakların toplanması sayesinde yaklaşık 3 bin 500 tekerlekli sandalyeyi engellilere dağıttıklarını kaydeden Göksu, "Onlarca kardeşimize yine geri dönüşümden mavi kapaktan akülü araç vermişiz. Bunu dönüştürmek, devam etmek istiyoruz." dedi.

Göksu, sıfır atık konusunda herkese önemli görevler düştüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu şehirde yaşayan insanlar olarak da her birimizin bu işi sahiplenmesi lazım. Bu sadece belediyeyle olacak bir iş değil, bu sadece devletin eliyle olacak bir şey değil. Hepimizin bu işi sahiplenmesi lazım. Şunu bilelim. Hani çok meşhur bir laf var. 'Biz şehirlerimizi atalarımızdan miras değil, çocuklarımızdan ödünç aldık.' derler ya... Evet, çocuklarımızdan ödünç aldığımız bu yeryüzünü, bu şehirleri, çocuklarımızın gerçekten huzurla yaşayacakları bir halde bırakmamız lazım. Bizden öncekiler bize nasıl bıraktıysa biz de bizden sonrakilere aynı ruhla aynı heyecanla bırakmamız lazım."

Defilenin ardından jüri üyelerinin değerlendirmesiyle dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.