Esenler\'de karşılıklı ateş eden iki kişiden M.B. adli kontrolle serbest kaldı

ESENLER'de çıkan kavgada birbirlerini silahla yaralayan M.B. ve A.Ç. hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından gözaltına alınan M.B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 9 Ekim'de Fevzi Çakmak Mahallesi Atışalanı Caddesi'nde meydana geldi. M.B. ile A.Ç. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Birbirlerini silahla yaralayan 2 şüpheli hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemelerde bir iş yerinin camına kurşun isabet ettiği belirlenirken, çevrede 4 boş kovan bulundu.

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, M.B. ve A.Ç.'nin karşılıklı ateş ederek birbirlerini yaraladıklarını tespit etti. Yapılan araştırmada, olay gecesi M.B.'nin arkadaşı N.G.'nin A.Ç. tarafından tehdit edildiği, durumu öğrenen M.B. ile A.Ç. arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüştüğü belirlendi.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, tedavisinin ardından taburcu edilen M.B., polis ekiplerince gözaltına alındı. 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen M.B., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hastanedeki tedavisi süren A.Ç. hakkında da taburcu edilmesinin ardından aynı suç kapsamında adli işlem yapılacağı öğrenildi.