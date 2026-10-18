Esenler'de silahlı kavgada yaralanan iki kişiden biri adli kontrole tabi tutuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Esenler'de silahlı kavgada yaralanan iki kişiden biri adli kontrole tabi tutuldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenler'de 9 Ekim'de iki kişinin yaralandığı ve bir iş yerinin camlarına kurşun isabet ettiği silahlı kavgada, yaralanan taraflardan biri gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tedavisi süren diğer yaralıya sağlık sürecinin ardından işlem yapılacak.

Esenler'de iki kişinin yaralandığı ve bir iş yerinin camlarına kurşun isabet ettiği silahlı saldırının failleri yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğünce, Fevzi Çakmak Mahallesi Atışalanı Caddesi'nde 9 Ekim'deki silahlı yaralama ve mala zarar verme olaylarının faillerinin belirlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Polis ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.

Yapılan çalışmalarda, N.G'nin olay günü arkadaşı M.B'ye A.Ç. tarafından tehdit edildiğini söylediği, bunun üzerine M.B'nin A.Ç. ile konuştuğu ve bu sırada çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü tespit edildi.

Ayrıca M.B. ile A.Ç'nin birbirlerini silahla ateş ederek yaraladıkları ve saldırı anında iş yerinin camlarına kurşun isabet ettiği belirlendi.

Saldırının ardından yaralanan ve hastanede tedavisi tamamlanan M.B. gözaltına alındı.

Hakkında, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan adli makamlara sevk edilen M.B'ye adli kontrol şartı uygulandı.

Tedavisi devam eden A.Ç'ye ise sağlık sürecinin ardından işlem yapılacak.

Kaynak: AA
Güvenlik3. SayfaEsenlerGüncelSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pazartesi trafiğe açılacak 2,5 saatlik yolculuk 18 dakikaya düşecek Pazartesi trafiğe açılacak! 2,5 saatlik yolculuk 18 dakikaya düşecek
Garajından çıkanlara bakın Tam 9 lüks araca el konuldu Garajından çıkanlara bakın! Tam 9 lüks araca el konuldu
28 ilde “Cumhurbaşkanı kim olsun“ anketi Birinci ile ikinci arasında 14 puan fark var 28 ilde "Cumhurbaşkanı kim olsun?" anketi! Birinci ile ikinci arasında 14 puan fark var
Dünya yıldızından korkutan haber Sedyeyle çıkarıldı Dünya yıldızından korkutan haber! Sedyeyle çıkarıldı
Fatih Erbakan’dan “sirkeli su“ eylemine tepki: Görevden alma durumu olabilir Fatih Erbakan'dan "sirkeli su" eylemine tepki: Görevden alma durumu olabilir
Galatasaray’da sonradan oyuna giren Leao sadece 16 dakika sahada kalabildi Galatasaray'da sonradan oyuna giren Leao sadece 16 dakika sahada kalabildi
00:17
Pakistan ordusu ile Afgan güvenlik güçleri arasında sınır hattında çatışma çıktı
Pakistan ordusu ile Afgan güvenlik güçleri arasında sınır hattında çatışma çıktı
23:07
Marco Asensio ameliyat olacak İşte sahalardan uzak kalacağı süre
Marco Asensio ameliyat olacak! İşte sahalardan uzak kalacağı süre
23:00
Kaçırdığı penaltılar pahalıya patlıyor Greenwood’a kötü haber
Kaçırdığı penaltılar pahalıya patlıyor! Greenwood'a kötü haber
22:53
İsmail Kartal: Yarın hem Asensio hem de kulüp açıklayacak
İsmail Kartal: Yarın hem Asensio hem de kulüp açıklayacak
22:32
Lamine Yamal’a kafa attı Real Betis-Barcelona maçında olay
Lamine Yamal'a kafa attı! Real Betis-Barcelona maçında olay
21:39
Fatma Betül Sayan Kaya’nın kız kardeşi Ayşe Hilal Sayan Koytak, Finlandiya’da göreve başladı
Fatma Betül Sayan Kaya’nın kız kardeşi Ayşe Hilal Sayan Koytak, Finlandiya’da göreve başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2026 07:10:46. #.0.3#
SON DAKİKA: Esenler'de silahlı kavgada yaralanan iki kişiden biri adli kontrole tabi tutuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei