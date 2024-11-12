Esenyurt Belediyesi'nde Görevden Almalar Sürüyor - Son Dakika
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Esenyurt Belediyesi'nde Görevden Almalar Sürüyor

Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanmasının ardından, Başkan yardımcıları Orhan Ayyıldız ve İbrahim Halil Çalış ile Basın Yayın Müdürü Sermir Burkay Kaya görevden alındı. Değişiklikler, tutuklanan Başkan Ahmet Özer'in ardından gerçekleşiyor.

12.11.2024 13:28  Güncelleme: 14:42
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(İSTANBUL) - Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanmasına ardından Başkan yardımcıları Orhan Ayyıldız ile İbrahim Halil Çalış ve Basın Yayın Müdürü Sermir Burkay Kaya'nın görevden alındığı öğrenildi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanarak yerine kayyum atanmasının ardından belediyede değişiklikler devam ediyor. Edinilen bilgiye göre; Basın Yayın Müdürü Sermir Burkay Kaya ile Başkan Yardımcıları Orhan Ayyıldız ve İbrahim Halil Çalış görevden alındı.

Daha önce de Esenyurt Belediyesi Başkan Danışmanı Engin Doğru istifa etmiş, Esenyurt Belediyesi'nin görevden alınarak tutuklanan başkanı Ahmet Özer'in, tutuklanmadan 22 gün önce onay verdiği bin 100 adet çöp konteyneri alım ihalesi, kayyum yönetimi tarafından iptal edilmişti.

Kaynak: ANKA

Esenyurt Belediyesi, Ahmet Özer, Politika, 3-sayfa, Güncel, Kayyum, Hukuk, Son Dakika

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