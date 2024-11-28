Esenyurt Belediyesi\'nden \'Okuyan Bir Gelecek\' Programı

Güncel

(İSTANBUL)- Esenyurt Belediyesi, "Okuyan Bir Gelecek" programı ile miniklere erken yaşta kitap okuma alışkanlığı kazandırıyor. Program ile ebeveynler de çocuklarının sağlıklı gelişimini destekleme konusunda bilinçlendiriliyor.

Esenyurt Belediyesi'nin başlattığı "Okuyan Bir Gelecek" programı ile 5 ve 6 yaş arası çocukların erken okuryazarlık becerilerinin gelişmesine katkı sağlanıyor. Kadın Sosyal Yaşam Merkezi'nde verilen eğitimlerde, çocukların dil gelişimi başta olmak üzere zihinsel, fiziksel, sosyal ve duygusal tüm gelişim alanlarının desteklenmesi ile kitap okuma sevgisi ve alışkanlığı edinmeleri sağlanıyor. Öğrenmeyi eğlenceli hale getiren programda, hikaye kitabı okumalarının yanı sıra çocukların el becerilerini geliştirici aktiviteler yapılarak, hikayelere uygun oyunlar oynatılıyor. Çocuklar, 10 hafta boyunca arkadaş sevgisi, hayvan sevgisi, aile kavramı ve toplumsal kurallar konularında bilgi ediniyor.