Esenyurt Belediyesi'nden Özel Bireylere Yüzme ile Terapi - Son Dakika
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Esenyurt Belediyesi'nden Özel Bireylere Yüzme ile Terapi

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Esenyurt Belediyesi, özel gereksinimli çocuklar için düzenlediği yüzme eğitimleriyle fiziksel ve zihinsel gelişimlerini destekliyor, sosyal hayata adapte olmalarını sağlıyor.

08.12.2024 14:55  Güncelleme: 15:05
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Esenyurt Belediyesi'nden özel bireylere yüzme ile terapi

Esenyurt Belediyesi yüzme eğitimleriyle özel çocukların gelişimlerine katkı sağlıyor

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesinin verdiği yüzme eğitimi ile özel gereksinimli çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimleri desteklenirken, sosyal hayata adapte olmaları da sağlanıyor.

Esenyurt Belediyesi, uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştirdiği yüzme eğitimleriyle özel çocukların gelişimlerine katkı sağlıyor. Engelli bireyler, belediyenin araçlarıyla evlerinden alınarak, spor komplekslerine getiriliyor. Her bireyin gelişim seviyesine uygun hazırlanan derslerde özel çocuklara yüzme teknikleri öğretiliyor. Yüzme egzersizleriyle fiziksel ve ruhsal gelişimleri desteklenen çocukların sosyalleşmesi de sağlanıyor.

"Hem fiziksel hem de ruhsal gelişimleri destekleniyor"

Eğitimlerin özel bireylerin hem fiziksel gelişimine hem de sosyalleşmesine fayda sağladığını söyleyen Yüzme Antrenörü Durmuş Kuzu, "Çocuklarımıza burada temel eğitim veriyoruz. Önce suya alıştırıyoruz. Sonra gelişimlerine göre ayak vuruşu, kol çekme, nefes egzersizleri ile birlikte suda kalmayı öğreterek kademe kademe yüzmeye geçiyoruz. Eğitimlerle onların hem ruhsal hem de fiziksel olarak rahatlatmasını sağlıyoruz" dedi.

"Yüzme oğlumu sakinleştirdi"

Otizmli Metin Erdem Cevizci'nin annesi Ayla Cevizci ise şöyle konuştu: "6 aydır eğitim alıyoruz. Yüzme onu sakinleştiriyor. Artık sinir atakları geçirmiyor. O yüzden çok memnunum. İlk başlarda suya girmek istemiyordu, şimdi alıştı. Arkadaşlarıyla iletişimi arttı. Otizmli olduğu için sosyal ilişki problemi vardı, burada sosyalleşmeye başladı. Esenyurt Belediyesine sağladığı bu imkanlardan dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Esenyurt Belediyesi'nden Özel Bireylere Yüzme ile Terapi - Son Dakika

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