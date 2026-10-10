Esenyurt Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında 9 şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Esenyurt Belediyesi’ndeki bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve bu kapsamda müteahhitlerden rüşvet alındığı iddialarına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş'ın da bulunduğu 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

19 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şüpheliler Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş, eski Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Ümit Ünal, Esenyurt Belediyesinin Muhtarlık İşleri Müdürü Ziya Seymen, Park ve Bahçeler Müdürü İbrahim Doğancıoğlu ve burada çalışan Anıl Alioğlu, belediye çalışanı Edil Kesik ile firma sahipleri ve çalışanlarının da yer aldığı diğer şüpheliler Tuba Ulutaş Şenyürek, Adnan Şenocak, Doğan Can Göksel, Cemalettin Çağlayan, Harun Berber, Salih Yılmaz, Erhan Toprak, Orhan Yıldırım, Ziya Köklü, Halil Yılmaz ve Emrah Koşunalp, sağlık kontrolü sonrasında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Soruşturma kapsamında aranan Eyüp Mücahit Gülmez ve Kamil Karaduman'ın da gözaltına alınmasıyla şüpheli sayısı 19'a yükseldi. Gülmez ve Karaduman da emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü.

9 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden Ulutaş, Doğancıoğlu, Şenyürek, Göksel, Çağlayan, Berber, Yılmaz, Koşunalp, Toprak ve Köklü tutuklama, Ünal, Seymen, Alioğlu, Kesik, Şenocak, Yıldırım, Yılmaz, Gülmez ve Karaduman ise adli kontrol tedbirlerinin uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüphelilerden aralarında Ulutaş’ın da bulunduğu 9’u tutuklanırken, 10'unun ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verildi.