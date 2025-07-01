Erzurum'un Palandöken ilçesinde tartıştığı eşini dün bıçakla ağır yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi.
Müftü Solakzade Mahallesi'nde dün bir apartmanın 2. katında eşi Kezban T'yi (48) bıçakla ağır yaralayan Mehmet T'nin (50) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlı Mehmet T. sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
Mehmet T. dün Atatürk Bulvarı'ndaki apartmanın 2. katındaki evlerinde, ailevi sebeplerden dolayı tartıştığı eşini bıçakla yaralamış ve polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.
Son Dakika › Güncel › Eşini Bıçakla Yaralayan Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?