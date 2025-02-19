Eski Bakan Ali Doğan Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Eski Bakan Ali Doğan Hayatını Kaybetti

78 yaşındaki Ali Doğan, akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

19.02.2025 12:18
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Eski Devlet Bakanı Ali Doğan, tedavi gördüğü hastanede 78 yaşında hayatını kaybetti.

Bir süredir akciğer kanseri nedeniyle Maslak'taki özel bir hastanede tedavi gören eski Devlet Bakanı Ali Doğan, bu sabah hayatını kaybetti.

Doğan'ın cenazesi, yarın Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı'na defnedilecek.

Doğan için aynı gün saat 17.00'de Levent'teki bir otelde taziye kabul edilecek.

Ali Doğan kimdir?

Kahramanmaraş'ta 1947'de dünyaya gelen Ali Doğan, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun oldu.

Çekmece Nükleer Araştırma Merkezi'nde idari uzman olarak görev yapan Doğan, serbest ticaretle ilgilendi.

Türkiye Büyük Millet Meclisinde 20. ve 21. dönem Anavatan Partisi (ANAP) Kahramanmaraş milletvekilliği yapan Doğan, 57. Hükümet'te de bir süre insan haklarından sorumlu Devlet Bakanı olarak yer aldı.

Kendisine ait sigorta şirketi bulunan ve siyaseti bırakan Doğan, Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde Divan Kurulu üyesi olarak yer alıyordu.

Kaynak: AA

Ali Doğan, Politika, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski Bakan Ali Doğan Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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