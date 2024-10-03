Eski Bakan S. Iswaran Rüşvetten Hapis Cezası Aldı

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SİNGAPUR, 3 Ekim (Xinhua) -- Singapur eski Ulaştırma Bakanı S. Iswaran, rüşvet aldığı gerekçesiyle 12 aylık hapis cezasına çarptırıldı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, hapis cezası, Iswaran'ın 24 Eylül'de kamu görevlisi olarak değerli hediyeler kabul ettiği ve adaletin işleyişini engellediği suçlamalarını kabul etmesinin ardından Perşembe günü verildi.

Iswaran'ın 400.000 Singapur doları (309,000 ABD doları) değerinde hediyeler aldığı tespit edilmişti.

Singapur Yolsuzluk Uygulamaları Soruşturma Bürosu geçtiğimiz Temmuz ayında Iswaran hakkında soruşturma başlatmış ve Iswaran Ocak ayında ulaştırma bakanlığı görevinden istifa etmişti.