Eski Başkan Yardımcısına Rüşvet Cezası

CHENGDU, 6 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi Halk Yönetimi Eski Başkan Yardımcısı Qin Rupei, rüşvet suçundan iki yıl ertelemeli idam cezasına çarptırıldı.

Sichuan eyaletindeki Deyang Belediye Orta Halk Mahkemesi'nin çarşamba günü verdiği karara göre, ömür boyu siyasi haklarından mahrum bırakılan Qin'in tüm kişisel mallarına el konuldu ve rüşvetten elde ettiği yasadışı kazançlar ise geri alınarak devlet hazinesine devredildi.

Mahkeme, Qin'in 1998 ile 2024 yılları arasında Guizhou eyaleti ve Guangxi'de üstlendiği çeşitli görevleri, proje sözleşmeleri, ticari faaliyetler ve iş atamaları ile ilgili konularda başkalarına menfaat sağlamak için kullandığını tespit etti. Qin'in bu yardımlar karşılığında, para ve değerli eşya şeklinde toplam 216 milyon yuan (yaklaşık 30,25 milyon ABD doları) tutarında rüşvet aldığı kaydedildi.

Qin'in suçlarının devletin ve halkın çıkarlarına ciddi zarar verdiğine hükmeden mahkeme, suçunu itiraf etmesi, açık pişmanlık duyması ve yasadışı kazançlarını iade etmesi gibi hafifletici faktörler göz önünde bulundurularak cezasında indirim uyguladı.